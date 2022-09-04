Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da, teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında bir değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının son taktik provada as kadrosunda Seferovic'in yerine ileri uçta Gomis'e şans verdiği belirlendi.

Okan hocanın, Gazientep karşısına da Gomis'le başlamayı düşündüğü, skorun gidişatına göre Seferovic'i ikinci yarıda sahaya süreceği belirtiliyor.

Taktik prova devam ediyor

Galatasaray, yarın akşam Gaziantep ile Nef Stadı'nda oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Bu çalışmada, zorlu mücadeleye yönelik bir taktik prova daha gerçekleşti. Okan hocanın, ekibiyle birlikte yaptığı Gaziantep analizini tüm takıma aktardığı, rakibin artı ve eksi yönlerini tek tek göstererek bir oyun planı belirlediği kaydedildi. Sarı-Kırmızılı ekip, bu akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.