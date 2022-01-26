2017 yılında transfer olduğu Galatasaray 'da müthiş bir sezon geçiren ve 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Sarı- Kırmızılı kulübün 1 sezon sonunda 6 milyon Dolar'a Al Hilal'e sattığı Gomis, 3.5 yıl sonra Arap kulübüyle bağlarını resmen kopardı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan 36 yaşındaki futbolcu, "Artık özgürüm" ifadesini kullandı. Gomis'in Al Hilal'den sürpriz bir şekilde ayrılmasıyla, golcü arayan takımların iştahı kabardı. Bunların başında da Galatasaray geliyor.

'Yarım kalan hikaye...'

Tecrübeli futbolcunun menaceri Mendy, Türkiye'ye dönme seçeneğinin açık olduğunu ve teklifleri değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Bafetimbi Gomis'in Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu kaydeden Mendy, "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak" açıklamasını yaptı. Fransız yıldızla Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği bildirildi.









Gollerine devam etti

Gomis, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü. Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı. Bu sezon başında transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.