Fatih Terim, Kayseri deplasmanında olduğu gibi dün de maça çift forvetle başladı. Aslan’ın iki yıldızı Falcao ve Mostafa Mohamed ilk 11’de birlikte görev yaptı. İki golcü, istedikleri toplarla fazla buluşamadı. Mohamed, iki kez kafayla kaleyi yokladı çerçeveyi bulamadı. Mısırlı forvetin bir şutu ise savunmadan kornere çıktı. Fatih Terim, öğrencisini 72. dakikada kenara aldı. Ligde ilk 5 maçında 5 kez ağları sarsan Mohamed, böylece son 3 karşılaşmayı boş geçmiş oldu.

Falcao pozisyona giremedi

Falcao da sahalara müthiş bir dönüş yapmıştı. Kolombiyalı forvet, son 2 lig maçında 3 kez ağları sarsmıştı. Dün işler onun için de istediği gibi gitmedi. Tecrübeli oyuncu hiç pozisyona giremedi. Falcao, ilk yarıda kazanılan serbest vuruşta harika bir şut çekse de kaleci Gökhan aynı güzellikte bir kurtarışla gole izin vermedi. Kolombiyalı oyuncu, 89. dakikada yerini Babel’e bıraktı. Hollandalı yıldız da oyunda kaldığı kısa süre içinde pek varlık gösteremedi.