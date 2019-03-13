Süper Lig’in en golcü takımı Galatasaray’ın orta sahasında görev alan futbolcular, skora çok önemli katkı sağladı. Sezonun geride kalan bölümünde Galatasaray hanesine yazılan 52 golün 50’sini Sarı-Kırmızılı futbolcular kaydederken, 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

En iyisi Onyekuru

Cim Bom’da orta sahada görev yapan futbolcular, toplamda 31 kez ağları havalandırarak skora yüzde 60’lık bir katkı verdi. Galatasaray’da orta saha oyuncuları Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk, Fernando ile devre arasında takımdan ayrılan Rodrigues ligde fileleri havalandırdı. Aslan’da genelde kanatta görev alan hücuma yönelik orta saha oyuncusu Onyekuru, attığı 11 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunurken, Feghouli 6, Belhanda 4, Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk 2’şer, Fernando da 1 kez topu filelere gönderdi.

Defanstan 5 gol

Galatasaray’ın santrforları, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 14 gol atarak, skora yüzde 27’lik katkı sağladı. Devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 7 kez ağları havalandırırken, Sinan Gümüş de 4 gol attı. Ara transferde kadroya katılan Diagne 2, Mitroglou da 1 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sarı-Kırmızılı takımın savunma oyuncuları ise ligin geride kalan bölümünde 5 gol attı. Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz 2, Arabistan’a giden Maicon ile Linnes ve Ömer Bayram’ın da 1’er golü bulunuyor.