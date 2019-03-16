Ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet takviyesi yapan Galatasaray'ın kontenjanı doldu. Sarı kırmızılı kulüp sezon sonunda yerli transferine ağırlık verecek.

Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç listede yer alıyor. Deniz'i Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.

Yine Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre de yazın boşa çıkacak. Bonservisi elinde olacak Töre, bedavaya gelebilir.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi arayışlarını sürdürüyor.

Kaynak: Sabah