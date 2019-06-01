Ozan Kabak'ın sözleşmesine koyulan serbest kalma maddesi Galatasaray Yönetimi'nin elini kolunu bağlamış ve devre arasında Stuttgart'ın 11 milyon Euro'luk teklifi değerlendirilmişti. Ozan'daki bu detayı unutmayan sarı-kırmızılı yönetim, 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı U-21 takımı kaptanı Gökay Güney'e serbest kalma maddesi koymadı. Stoper ve ön liberoda görev yapabilen 20 yaşındaki Gökay'ın yeni sezonda Ozan Kabak gibi A Takım'da önemli süre alması bekleniyor. Bu arada Stuttgart'ın Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Ozan'ın takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Ozan, önceki gün İstanbul'da burnundan operasyon geçirmişti.

SELÇUK İNAN'DAN BÜYÜK İNDİRİM

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, ücretinde indirime gitmesi koşuluyla bir sonraki ay bitecek olan sözleşmesini 1 sene uzatmayı kabul etti. Sarı-kırmızılılardan yıllık 2.950 milyon Euro kazanan İnan'ın maaşı 500 bin Euro'ya inecek. 34 yaşındaki orta saha, 2011 yılından beri sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Bu sezon 35 resmi maçta oynayan Selçuk İnan, 2 gol ve 3 asist kaydetme başarısı gösterdi.

Kaynak: Sabah