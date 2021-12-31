Galatasaray 'da iç transfer gelişmesi yaşandı.

Sezon öncesinde Spor Toto 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanan Gökay Güney, bordo-beyazlılarla sözleşmesini feshetti ve sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Fatih Terim, Gökay'ı değerlendirecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligin ikinci yarısında Gökay'ı kadroda değerlendirecek.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve son 1.5 sezonu Bandırma'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki savunmacı 29'u ilk 11, 35 maçta görev aldı.

Gökay Güney kimdir?

19 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Gökay Güney, 2011 yılında Galatasaray altyapısında futbol hayatındaki ilk adımlarını attı.

2016 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Gökay, 2016-17 sezonu başında dönemin teknik direktörü Jan Olde Riekerink tarafından U17 takımından alınarak İsviçre kampına götürülmüştü.

Gökay, as takım forması altındaki ilk resmi maçına da o sezon Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında çıkmıştı.

Cimbom'la sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden Gökay Güney son 1.5 sezonun Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdi. (Ajansspor)