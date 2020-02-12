Galatasaray 23 Şubat'taki Fenerbahçe derbisiyle başlayacak olan zorlu fikstürde Sivasspor, Beşiktaş , Başakşehir, Trabzonspor ve Alanya ile karşılaşacak...

Fatih Terim'in attığı 'zorlu' mesajı sonrası motive olan ve ikinci yarıya fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray'da asıl zorluk başlıyor. Rakiplerinden daha kolay bir fikstürde 5'te 5 yaparak zirveye iyice yaklaşan Sarı-Kırmızılılar birbirinden kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor.

KADIKÖY'DE START ALACAK

Galatasaray 23. haftada başlayacak zorlu maratonda şampiyonluk mücadelesi verdiği 6 rakiple de karşılşacak. Cimbom ilk olarak 23 Şubat'ta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

SİVASSPOR'A KONUK OLACAK

Fatih Terim'in ekibi 25. haftada ise şu anda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar bu kritik maçtan 1 hafta sonra ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

VİRAJ ALANYA'DA SONA ERECEK

29. haftada Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray 30. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. 31. haftada ise Alanya deplasmanında viraj tamamlanacak.

KRİTİK HAFTALARIN HOCASI!

Fatih Terim kariyeri boyunca kritik haftalardaki başarısıyla ön plana çıktı. Taraftarlar bu zorlu virajda en çok ona güveniyor.

İşte Aslan'ın zorlu fikstürü

23. HAFTA Fenerbahçe (D)

25. HAFTA Sivasspor (D)

26. HAFTA Beşiktaş

29. HAFTA Başakşehir (D)

30. HAFTA Trabzonspor

31. HAFTA Alanyaspor (D)

İSTATİSTİKLER 5 MAÇTA ADETA TAVAN YAPTI

Sezonun ilk yarısında pozisyona girmekte bile zorlanan Galatasaray'ın tüm hücum istatistikleri ikinci devrenin başlamasıyla beraber adeta zirveye çıktı.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Cimbom rakiplere korku salıyor.

Kaynak: Takvim