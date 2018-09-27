Galatasaray’da sonucu merakla beklenen olağanüstü mali genel kurul, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kulübün eski patronu Duygun Yarsuvat, son divan kurulu toplantısında, “Bu kongreyi iptal edin, yoksa bizi istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda bırakacaksınız” çıkışıyla, başkan Mustafa Cengiz ve ekibini bir anlamda erken seçimle tehdit etmişti. Ancak Cengiz ve yönetimi geri adım atmadı. Kongre cumartesi günü yapılacak. Galatasaray Yönetimi, bu kongrede gayrimenkul satışından, tesislerin değerlendirilmesine ve bütçe revizyonuna kadar birçok konuda geniş yetkiler isteyecek.

Yönetim yetkiyi alamazsa...

Oylamanın olumsuz geçmesi durumunda, başkan Cengiz’in istifa sürecini başlatabileceği iddia ediliyor. Daha önce Dursun Özbek ve Duygun Yarsuvat’a verilen bu yetkiler, Ünal Aysal’a verilmemiş, Aysal da başkanlık görevinden istifa etmişti.