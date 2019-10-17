Golsüz biten Gençlerbirliği maçından sonra öz eleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Belki de ben hatalıyım. Acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları oynatmalıydım" demişti. Ve Terim, milli arada dediğini yapıp, Sivasspor maçına gençleri tek tek hazırlamaya başladı.

Özellikle kanatlarda çabuk ve hızlı oyuncu eksikliğini hisseden G.Saray'da Feghouli'nin yerine Emre Mor görev yapacak. Jimmy Durmaz-Yunus Akgün ikilisinden biri de formayı formsuz Babel'den alabilir. Selçuk'u Seri ile değiştirecek Fatih Terim, cezalı Mariano'nun yokluğunda formayı Şener'e verecek. Yuto Nagatomo yerine Emre ya da Ömer oynayacak. İyileşen Luyindama da 11'e dönecek.

(Sabah)