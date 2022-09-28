Cim-bom ligde yoluna emin adımlarla devam ederken iç transferde de önemli bir operasyon var. Akşam'ın haberine göre; birkaç gün içinde Nelsson, Boey, Yunus ve Kerem ile masaya oturulacak. Transfer döneminde Sevilla'nın kapısından dönen Nelsson'un 2026'da bitecek mukavelesi 2027'ye kadar uzatılacak. Aynı zamanda yeni sözleşme sayesinde "25 milyon euroya serbest kalır" maddesi kaldırılacak. Senelik 1 milyon euro kazanan Danimarkalı stoperin net maaşı 1.5 milyona çıkarılacak.









SACHA BOEY'İN MAAŞI 2 KATINA ÇIKACAK

Sezon başı gönderilecekler listesinde bulunan ancak Dubois sakatlanınca takımın yıldızlarından biri olan Boey'in sözleşmesi 2025'te bitiyor. 22 yaşındaki sağ bekle de 2027'ye dek sürecek yeni mukavele yapılacak. Senelik yaklaşık 500 bin euro alan Fransız futbolcunun maaşı 1 milyon euroya çıkarılacak. Kamerun'u reddeden ve Fransa Milli Takımı tarafından takibe alınan Boey'in piyasasının çok yükseleceğini düşünen yönetim, onu uzun süre kulübe bağlayacak

İKİ TÜRK OYUNCUYA CİDDİ ZAM YAPILACAK

2 Aralık 2021'de sözleşmesi 2026'ya uzatılan Kerem'e de iyileştirme yapılarak sözleşmesi 2027'ye çekilecek. Bu sezon 8 milyon TL kazanan futbolcunun yeni maaşı yaklaşık 22 milyon lirayı bulacak. Adana Demirspor'dan Galatasaray 'a dönen Yunus'un kontratı 2024'te tamamlanacak. Yönetim, diğer gençlerde olduğu gibi onun sözleşmesini de 2027 senesine uzatacak. 900 bin lira ile takımın en az para alan ismi olan Yunus da yaklaşık 20 milyon lira kazanacak.