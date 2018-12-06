Sarı-Kırmızılılar'da Ozan Kabak'ın ilk 11'e yerleşmesinin ardından diğer gençlerin de iştahı arttı. Keçiörengücü maçında performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

İşte gençlerin Keçiörengücü maçındaki performansları:

İsmail Çipe: Sezon başı kampının yıldızlarından İsmail bu maçta da kusursuzdu. İlk yarıdaki iki kritik kurtarışıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Atalay Babacan: Topa yön verişi ve klasıyla dikkat çekti. İlk yarıda attığı goll takımını rahatlatan Atalay maçın en iyilerindendi.

Gökay Güney: Rahat bir oyun ortaya koydu. Hata yapmadı ve görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi.

Recep Gül: Son yarım saat oyuna girdi. İstekli ve mücadeleciydi. 18 yaşındaki oyuncu gole çok yaklaşsa da sonunu getiremedi.

Yunus Akgün: İkinci yarıda gole çok yaklaştı fakat direği aşamadı. Sorumluluk almaktan kaçınmadı ve etkiliydi.

Celil Yüksel: Orta sahayı yönetti. Topu çok iyi kullandı. İlerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacaktır. Kaçınmadı ve etkiliydi.