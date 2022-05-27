Hakan Balta yönetiminde şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray U-19 Takımı'nda gençler kıymete bindi.

2004 doğumlu kaleci Jankat Yılmaz ve 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'le henüz profesyonel sözleşme imzalanmazken, Bartuğ Elmaz'ı Marsilya'ya götüren Mirsad Türkcan bu iki genç oyuncunun menajerliğini almak üzere...



