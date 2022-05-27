MENÜ

Galatasaray'da gençler elden kaçıyor

Galatasaray'da 2004 doğumlu kaleci Jankat Yılmaz ve 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'le henüz profesyonel sözleşme imzalanmazken, Bartuğ Elmaz'ı Marsilya'ya götüren Mirsad Türkcan bu iki genç oyuncunun menajerliğini almak üzere...

27 Mayıs 2022, Cuma 08:13 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da gençler elden kaçıyor

Hakan Balta yönetiminde şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray U-19 Takımı'nda gençler kıymete bindi.

2004 doğumlu kaleci Jankat Yılmaz ve 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'le henüz profesyonel sözleşme imzalanmazken, Bartuğ Elmaz'ı Marsilya'ya götüren Mirsad Türkcan bu iki genç oyuncunun menajerliğini almak üzere... 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...