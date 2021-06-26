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Galatasaray'da genç futbolcuların kaderi kamp sonrası netleşecek

Galatasaray'da kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle birçok genç futbolcuyu A takıma dahil eden Fatih Terim, bu isimlerin hangisinin yola devam edeceğine kamp sonrası karar verecek.

26 Haziran 2021, Cumartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da genç futbolcuların kaderi kamp sonrası netleşecek

Kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle birçok genç futbolcuyu A takıma dahil eden Fatih Terim, bu isimlerin hangisinin yola devam edeceğine kamp sonrası karar verecek.

Özellikle Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Ali Yavuz Kol gibi gelecek vadeden gençlerin, başka takımlara kiralayıp kiralanmayacağı merak konusu.

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