Kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle birçok genç futbolcuyu A takıma dahil eden Fatih Terim, bu isimlerin hangisinin yola devam edeceğine kamp sonrası karar verecek.

Özellikle Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Ali Yavuz Kol gibi gelecek vadeden gençlerin, başka takımlara kiralayıp kiralanmayacağı merak konusu.