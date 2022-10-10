Fransa’nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı Mustafa Mohamed, 9 lig maçına çıktı, 2 gol 2 de asist ile katkı verdi. UEFA Avrupa Ligi’nde de üç karşılaşmada forma giyen golcü, Olympiakos maçında da bir golle kendini gösterdi.

Galatasaray ’dan ayrıldıktan sonra Karagümrük formasıyla buluşan Mbaye Diagne de çok iyi bir performans ortaya koydu. Ligdeki 8 karşılaşmada 4 gol, bir asiste imza atan Senegalli futbolcu, Cim-Bom’un en skorer ismi Gomis ile aynı sayıda gole ulaşmış oldu.

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Ankaragücü’ne kiralanan Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı da önceki gün İstanbulspor galibiyetine önemli katkıda bulundu. Emre, Taylan’ın asistini değerlendirip gol yaptı.

Bu sezon kendi futbolcularının ayağından 7 golü bulunan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu iki kez rakip fileleri havalandırırken, diğer tek gol ise orta sahaya transfer edilen Sergio Oliveira’dan geldi.





OKAN BURUK'TAN RAPOR

Sarı Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, tecrübeli futbolcularla da erkenden masaya oturuyor. Bunlardan biri, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan, ancak şu ana kadar skor üretemeyen Haris Seferovic. Basınla yaptığı son görüşmede, İsviçreli santrfordan övgüyle bahseden Buruk, satın alma opsiyonunun maç oynama şartını beklemeden kullanılması talebinde bulundu.

GELECEĞİ BELLİ OLSUN

Ligde henüz golü olmayan Seferovic'e yeterince top gelmediğini söyleyen Okan Buruk, buna göre bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

2 milyon Euro'luk opsiyon maddesinin kullanılması halinde, Galatasaray tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. Okan hocanın, Seferovic'e önümüzdeki günlerde daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ise Benfica ile masaya oturup, 2 milyon Euro'dan daha düşük bir bedelle transferi gerçekleştirmenin formülünü aramaya başladı. Okan hocanın, kulüpteki geleceğinin garanti altına alınmasını istediği tek oyuncu Seferovic değil.

GENÇLERE DESTEK VERİYOR

Transferin son gününde Galatasaray'la 1 yıllık mukavele imzalayan Juan Mata da Okan Buruk'un planları arasında kritik bir öneme sahip.

34 yaşındaki İspanyol yıldızın, Florya'daki idmanlarda genç oyunculara örnek olması, onlara sürekli destek vermesi ve çalışma disiplini, Buruk'u çok memnun etti.

MATA İLE MASAYA OTURULMASI BEKLENİYOR

Okan hocaya göre Mata, 1 yıllık opsiyon maddesinin kullanılması halinde takıma daha da fayda sağlayabilir. Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla da masaya oturması bekleniyor.

ICARDI KOLLARI SIVADI

Ailevi sorunlarını hallettikten sonra tamamen futbola odaklanacağı sözünü veren Mauro Icardi, Galatasaray 'da yeniden çıkış yakalayabilmek için kolları sıvadı. Arjantinli yıldızın rutin idmanlarda çok istekli göründüğü, günün devamında bireysel antrenmanlara da devam ettiği bildirildi.

Okan Buruk, aynı istek ve arzuyla çalışmaya devametmesi halinde Icardi'ye Kayserispor deplasmanında bir şans daha vermeyi düşünüyor.

GALATASARAY'DA HÜCUM MESAİSİ

Galatasaray'da gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için çalışmalar yoğunlaştı.

Ligde 8 maçta 9 gol atabilen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Florya'da hücum oyuncularına özel idmanlar yaptırıyor. Santrforlar İcardi, Seferovic ve Gomis'e daha çok top gelmesi için farklı organizasyonlar üzerinde duruluyor. Bu plan doğrultusunda hücum hattını destekleyen isimler de özel çalışıyor. En önemli çalışma ise bitiriciliğin geliştirilmesi için yapılıyor.

EN VERİMLİ ÜÇLÜ ARAYIŞI

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir; üç santrforun yanı sıra özel olarak çalışan isimler. Bekler de ekstra çalışmaya tabi tutuluyor. Böylece hücumda üretkenlik ve çeşitliliğin artması hedefleniyor. Haftayı bay geçen sarı-kırmızılılarda her idman sonunda oyuncular ayrıca şut idmanları yapıyor. Buruk, bu süreçte en verimli olan üçlüyü, Kayserispor maçında sahaya sürecek.

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