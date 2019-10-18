Galatasaray’da yeni sezon istenildiği gibi başlamadı. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde istikrarsız sonuçlar alan Galatasaray’da kadroya katılan yıldız transferlere rağmen bazı giden isimler unutulamadı.





Teknik direktör Fatih Terim’in geçen yıl kazanılan şampiyonlukta çok değer verdiği iki isim; Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye, halen daha aranıyor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi hücumcu kanatları kadrosuna getiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru’dan vazgeçemiyor.

Öyle ki devre arasında bir fırsat olsa transferde kadroya katılacak ilk isim olarak Nijeryalı yıldız konuşuluyor. Orta sahada da Seri ve Lemina gibi flaş oyuncuların gelmesine karşın Badou Ndiaye’nin yarattığı etki özleniyor.

Senegalli futbolcunun Stoke City’den yeniden kiralanması ya da farklı transfer formülleri hep ihtimaller arasında tutuluyor.

İki yıldız oyuncu dışında istatistikler de devreye girdiğinde daha farklı bir futbolcu daha aranıyor. Transferin son günlerinde Radamel Falcao ve Andone’nin gelmesiyle Club Brugge’e giden Mbaye Diagne’nin rakamlarına kimseye yetişemedi.

Sadece 1 gol

Geçen yıl 29 lig maçında 30 golle gol kralı olan Senegalli, Galatasaray’a devre arasında gelip ilk 7 lig maçında 6 gol atmıştı. Diagne toplamda da sadece sarı-kırmızılı formayla 17 resmi maçta 11 gol kaydetmişti. Falcao şu an 5 maçta 1 gol bulurken, Andone hiç sevinemedi.

Kaynak: Skorer