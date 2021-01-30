Benfica ile sözleşmesi 2023'te sona erecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transferde takıma katılması konusunda Fatih Terim'in ikili ilişkilerini kullanacağı öğrenildi. Terim'in Milan'da öğrencisi olan, şu an Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa ile Gedson Fernandes konusunda temasa geçeceği bildirildi. Deneyimli teknik adamın, Premier Lig'de forma giyemeyen genç yıldızla ilgili planlarını paylaşıp, sezonun geri kalan kısmında Fernandes'in oynayabilmesi konusunda Benfica cephesini ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.



