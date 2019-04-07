Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde dün akşam Galatasaray’ın Yeni Malatya’yı Aslantepe’de devirdiği mücadeleye, takımın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gitmesinin ardından sergilediği performans sebebiyle beklentilerin altında kalan ve bundan dolayı Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki gören 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, “Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var ama birçok insanın ağzı kapanacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerinden dolayı dünkü maç sırasında Aslantepe’deki tribünlerin ıslıklarla tepki gösterdiği tecrübeli futbolcu, özellikle ilk yarıda peş peşe kaçırdığı pozisyonlar sebebiyle taraftarı adeta çıldırttı.

İlk golünde sevinmedi

Birçok önemli pozisyondan yararlanamamasının ardından mücadelenin ilk yarısında penaltıdan bir gol kaydeden tecrübeli futbolcu, topun filelerle buluşmasının ardından bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Golden sonra tepkisiz kalmayı tercih eden Diagne’nin bu görüntüsü, tribünlerin kendisine ıslıklamasına karşılık olarak algılandı.

Taraftarın isteğiyle coştu!

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında da yaptığı hareketle çok konuşuldu! 89. dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltı vuruşunun ardından beyaz noktanın başına Belhanda geçti. O esnada taraftarların, “Diagne” diye tempo tutmasının ardından takım arkadaşının yanına giden Diagne, Belhanda’dan geri çekilmesini istedi. Ancak Faslı oyuncu geri adım atmadı.

Penaltıyı Belhanda’dan aldı

Bu durumun ardından topa doğru hamle yapan golcü oyuncu, meşin yuvarlağın başına geçti. O esnada Belhanda da teknik direktör Fatih Terim’in kulübedeki yerinden bir işaret bekledi. Ama istediği geri dönüşün olmaması sonrasında takım arkadaşlarının isteğiyle ceza sahasından ayrılan Belhanda, arkasını dönüp geriye doğru gitti. Topun başına geçen Diagne, golü attı ve bu kez sevincini armayı öperek yaşadı.

Gözü Gomis'in rekorunda

Ligde sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atan Afrikalı futbolcu, dünkü maçla birlikte Cim Bom’daki 6. mücadelesinde 5. sayısına ulaştı. Diagne, üst üste 3 maçta da golle buluşmayı başardı. Ancak yıldız ismin 5 golünden 4’ünü penaltıdan kaydetmesi de dikkat çekti. Öte yandan bu sezon genelinde gol sayısını 25’e çıkaran Diagne, geçen sezon rakip fileleri 29 kez sarsan Bafetimbi Gomis’in ‘en golcü yabancı oyuncu’ ünvanını geçmeye yaklaştı.