Çaykur Rizespor karşısında Galatasaray ’ın gizli forveti Patrick Van Aanholt’du... Torrent’in geçtiğimiz hafta yedek bıraktığı Hollandalı futbolcu, bu kez 11’de maça başladı. 31 yaşındaki sol bek, 40. dakikada çok şık bir vuruşla, üstelik de sağ ayağıyla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1’e getirdi. Aanholt’un etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti. 87. dakikadaki müthiş pas organizasyonunda ceza sahasına müthiş bir deparla giren tecrübeli oyuncu, usta işi bir dokunuşla kaleci Tarık’ı çaresiz bıraktı ve 2-2 giden maçta bir kez daha Galatasaray’ı umutlandırıp, galibiyetin fitilini ateşledi.

Ligde de ilk kez...

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atan Van Aanholt, aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk kez Süper Lig ’de ağları sarstı. Sıkıntılı günler geçiren Cim Bom’da dün geceki maçın kahramanı olan Aanholt, performansıyla dün akşama damga vurdu.

"Bu gollere alışık değilim"

Maçın ardından konuşan Van Aanholt, “Önemli bir geri dönüş ve önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Skora katkı sağladığım için çok mutluyum, bunlara pek alışık bir oyuncu değilim aslında. Bence ikinci attığım gol ilkinden daha güzeldi. Önemli olan ise kesinlikle 3 puandı” dedi.