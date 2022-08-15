Torreira, Oliveira, Seferovic ve Mertens gibi yıldız oyunculara imza attırarak sezona iddialı giren Galatasaray , Türk Telekom Stadı'nda Giresunspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in son dakika golüyle 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada ilk yenilgisini aldı.

NEF STADI'NDA OLAĞANÜSTÜ HAL

1-0’lık yenilginin ardından, Nef Stadı’da olağanüstü hal yaşandı, gece yarısı zirvesinden radikal kararlar çıktı. Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında gerçekleşen 1 saatlik zirvede, transfer konusu masaya yatırıldı. Buna göre üst düzey stoper, kanat ve forvet transferi konusunda görüş birliğine varıldı. Başkan Özbek, Okan Hoca’ya desteğini ve güvenini tekrarlarken, Giresunspor maçını iş kazası olarak gördüklerini söyledi.

ÜST DÜZEY STOPER TRANSFERİ KARARI

Nelsson’un kalma ihtimalinin güçlenmesine rağmen, üst düzey bir stoper alınmasını şart gören Özbek ve Buruk’un, toplantıda kanat oyuncusu için de acil adım atılması noktasında birleştikleri öğrenildi. Geç saatlerdeki toplantıda yine üst düzey bir golcünün gerekliliği noktasında ikilinin hemfikir olduğu belirtildi. Özetle Galatasaray kısa süre içinde 3 kritik bölge için hamlelerini sıklaştıracak.

KAZIMCAN'A GEÇERLİ NOT

Galatasaray, Giresun’a kaybetti ama Kazımcan’ı kazandı. 2. yarı Aanholt’un yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncunun performansı memnuniyet yarattı. Altay’dan alınan genç oyuncunun, verilen şansı iyi kullanmasının, yerli denklemi için teknik kadronun elini güçlendireceği belirtildi.

Kaynak: Milliyet





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