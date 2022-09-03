Süper Lig 'in ikinci haftasında Giresunspor'u konuk ettiği maçta, biletleri satışa çıktığı gibi tüketen Galatasaraylı taraftarlar, aynı tarifeyi pazartesi akşamı oynanacak Gaziantep karşılaşmasına da uyguladı. Piyasaya sunulan 49 bin 611 biletin tamamı satıldı.

Galatasaray ile Gaziantep arasında Nef Stadı'nda oynanacak dördüncü hafta mücadelesinde tribünlerin tamamen dolu olması için, yönetim de bir kez daha harekete geçti.

Özellikle kombine kart sahiplerine yapılan çağrıda, stada gelemeyecek olanların, mutlaka biletlerini devretmeleri, böylece bir sonraki sezon kombine satışlarında indirimden yararlanacakları mesajı gönderildi.







