Galatasaray'da Garry Rodrigues'in yerine o geliyor: Lukas Haraslin!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde transfer dönemindeki çalışmalarında hız kesmezken, özellikle de hücum hattı için birçok futbolcuyla ilgilendiği haberleri çıktı. Bu isimlerden birisi de genç futbolcu Lukas Haraslin...

10 Ocak 2019, Perşembe 07:56
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in yerine o geliyor: Lukas Haraslin!

Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'le ilgilendiği iddia edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz 2018 sonbaharında yapılan bir oylamada verilen oyların %55'ini toplayarak Polonya'nın Tricity şehrindeki en iyi futbolcu seçildi.

PARMA'DAN YETİŞME

2015 yılında Parma'nın U19 takımından Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Slovak futbolcu, çıktığı ilk 46 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Lechia Gdansk formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

RODRİGUES'İN YERİNE

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'den boşalan yeri Slovak futbolcu Lukas Haraslin'le doldurabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Ajansspor

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