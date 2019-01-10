Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'le ilgilendiği iddia edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz 2018 sonbaharında yapılan bir oylamada verilen oyların %55'ini toplayarak Polonya'nın Tricity şehrindeki en iyi futbolcu seçildi.

PARMA'DAN YETİŞME

2015 yılında Parma'nın U19 takımından Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Slovak futbolcu, çıktığı ilk 46 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Lechia Gdansk formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

RODRİGUES'İN YERİNE

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'den boşalan yeri Slovak futbolcu Lukas Haraslin'le doldurabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Ajansspor