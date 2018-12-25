Galatasaray'ın, Sivas'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol birden atan Henry Onyekuru gecenin yıldızıydı. Ligin ilk yarısında fileleri 6 kez havalandıran Nijeryalı yıldız, bu gollerin tamamını Garry Rodrigues'in ilk 11'de olmadığı maçlarda, sol açık oynayarak attı. Sağ ayağını kullanan Onyekuru, sola geçince rahatlıyor ve içeri katederek tabelayı değiştiriyor. Rodrigues'in ilk 11'de başladığı maçlarda sağ kanada kaydırılan 21 yaşındaki genç yıldız, Sivasspor maçındaki gibi verimli olamadı. Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren menajeri William D'Avila futbolcusu için SABAH'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Henry'yi boşuna G.Saray'a getirmedim! Ondaki potansiyeli biliyorum. Çok daha iyi olacak. Sol forvet olarak oynadığında iyi bir bitirici çünkü gerçek yeri orası. Sol kanatta oynamaya devam ederse 20 gole ulaşır.''

(Sabah)