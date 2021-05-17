Yeni Malatyaspor maçı öncesinde stat önünde büyük bir karmaşa yaşandı. Taraftarlar ile polis ekipleri arasında adeta kovalamaca yaşanırken, protokol tribünü önünde de futbolcu yakınları dahil olmak üzere davetli isimler zor anlar yaşadı. Florya’dan gönderilen listelerde olan kişiler, TFF'nin gönderdiği listede yoktu.

Sarı-Kırmızılı yetkililer kritik maça dakikalar kala bu sorunu halletti ve girişler yapıldı. Ancak bu süreçte Radamel Falcao'nun eşi, Halil Dervişoğlu'nun Hollanda'dan gelen akrabaları ve Gedson Fernandes'in kardeşi de etkilendi.







