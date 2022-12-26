Yaklaşık bir ay önce çıktığı antrenmanda sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliviera, İstanbulspor mücadelesinde kadroda yer alsa da sakatlığı tam olarak geçmediği için formasından uzak kaldı. Portekizli futbolcu yerine ise yaz transfer döneminde transfer edilen bir diğer isim Fredrik Midtsjö, ilk 11'de şans buldu. Norveçli oyuncu, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirip, harika bir performans sergiledi.

Alkışı hak etti

Orta alanın merkezinde neredeyse hatasız oynayan 29 yaşındaki futbolcu, güzel oyununu bir de asistle süslemeyi başardı. Midtsjö, 37. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golde topu içeri çevirip, asisti yaptı. 90 dakika sahada kalan Midtsjö, alkışı hak etti.







