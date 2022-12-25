Spor Toto Süper Lig ’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Ankara Keçiörengücü maçına göre İstanbulspor karşısında 11’de 8 değişiklik yaptı. Sahaya kaptan olarak ise Fernando Muslera’nın yokluğunda Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis çıktı.

Muslera’nın yokluğunda kale Okan Kocuk'a emanet

Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Okan Buruk, Muslera’nın yerine kalede Okan Kocuk’a görev verdi. Bu sezon daha önce Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynayan 27 yaşındaki kaleci ligde ilk kez görev aldı. Okan ayrıca 2017-2018 sezonunda İstanbulspor’un kalesini korumuştu.

Forvette görev Gomis’te

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin sakatlığı devam ediyor. Icardi’nin yerine kimin görev alacağı ise çok merak ediliyordu. Hafta içi kupada oynanan Ankara Keçiörengücü’nde 11’de Haris Seferovic’e görev veren Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis ile sahaya çıktı.

Fredrik Midtsjö 4 maç sonra 11’de

Galatasaray’da Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, İstanbulspor mücadelesine 11'de başladı. Süper Lig'de son olarak deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında 11’de görev alan Midtsjö, bu müsabakayla birlikte 4 maç sonra 11'de kendine şans buldu.

Sergio Oliveira yedeklerde

2022 FIFA Dünya Kupası arasında yapılan antrenmanlarda 26 Kasım’da Portekizli futbolcu Sergio Oliveira bileğinden sakatlık geçirmişti. Tedavi sürecini tamamlayan Oliveira, İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Galatasaray mücadeleye; Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazım Karataş, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

Sarı Kırmızılı taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray - İstanbulspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımını maça hazırladı. (İHA)