Diagne ve Falcao ile yolları ayırarak golcü transferi yapmak için düğmeye basan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın Simone Zaza'yı sezon sonuna kadar kiralamak amacıyla Torino kulübüne resmi teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde, Galatasaray dışında Bologna ve Benevento'nun da benzer tekliflerle İtalyan kulübünün kapısını çaldığı belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, kalıcı bir transfer istediği için şimdilik teklifleri geri çevirdiği, ancak Galatasaray'ın ilgisine, şampiyonluk yarışında yer alması ve Şampiyonlar Ligi'ne yakın olması sebebiyle sıcak baktığı kaydedildi. Kapıların henüz kapanmadığı, görüşmelerin devam edeceği ve bunun gerçekleşmesi yüksek bir transfer operasyonu olduğu da haberin detayları arasında yer aldı.

Görüşmeyi kendi istedi

2019 yazında Valencia'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Simone Zaza, bu sezon Torino'da aradığı şansı bulamadı. İtalyan santrfor, 7 lig ve 1 de kupa maçında 1'er gol atabildi. Özellikle sezon başında yaşadığı sakatlık, 1.86 boyundaki solak forvetin daha sonra ilk 11'e adapte olmasını zorlaştırdı. Zaza'nın bu nedenle, istikrarlı bir şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek istediği ve menacerine görüşme yetkisi verdiği ifade ediliyor.