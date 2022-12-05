Galatasaray , forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna birden fazla forvet katmayı planlayan Galatasaray'da Moussa Dembele, Luis Muriel, Deniz Undav gibi isimlerin yanına sürpriz bir yıldız daha eklendi. Bu ismin özellikle Okan Buruk ve ekibinin listesinde ilk sırada yer aldığı öğrenildi.

Okan Kocuk haber bekliyor

Aslan'da kaleci rotasyonunda yer alan Okan Kocuk'un kontratı, sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi, yeni sözleşme konusunda 27 yaşındaki file bekçisi ile henüz bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat Okan'ın, Sarı-Kırmızılı kulüpten teklif beklediği ve kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Bu anlamda devre arasında yıldız eldiven yeni sözleşme görüşmelerinin yapılabileceği belirtildi. Bu sezon 2 maçta kaleyi koruyan Okan, sadece bir gol yedi.





Yunus'ta kritik hafta

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün, bu sezon ise Galatasaray'da 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıllık 900 bin TL'ye oynayan genç futbolcu, sözleşmesinde iyileştirme talep etmişti.

Görüşmeler başlıyor

Galatasaray ve Yunus arasında müzakerelerin başlayacağı öğrenilirken, oyuncunun isteğine olumlu yanıt verileceği belirtildi. Tarafların bu hafta içerisinde masaya oturulurken, sözleşme konusunun da tamamen çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği bilgisine ulaşıldı.

Kupada sadece Seferovic kaldı

Galatasaray'da forma giyen ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Victor Nelsson ülkelerinin elenmesinin ardından geri döndü. Katar'da ise sadece Haris Seferovic kaldı. İsviçreli oyuncunun ülkesi, yarın Portekiz ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Samet Akaydın ısrarı sürüyor

Daha önce Süper Lig 'de büyük takımlarına radarına giren Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın için Aslan da devrede... Sarı-Kırmızılılar, Mavi Şimşekler'de görev yapan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Özellikle teknik ekibin de 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtilirken, Galatasaray Yönetimi'nin yıldız oyuncu için Adana temsilcisi ile temasa geçmesi bekleniyor. Eğer uygun şartlar oluşursa Samet'e, Sarı-Kırmızılı formanın giydirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak.

Mathias Vina yeniden gündemde

Yaz transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir türlü aradığı ismi bulamamıştı. Sarı-Kırmızılılar, yeniden rotasını İtalya'ya çevirdi. Daha önce de gündeme gelen Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Matias Vina yeniden listede...

Uruguaylı oyuncu ile kaptan Fernando Muslera'nın da bizzat görüşmesi bekleniyor. Ancak oyuncunun 3.5 yıllık kontratının olması, şu anda Sarı-Kırmızılı kulübün elini zorlaştırmış durumda.

Forvet için yeni aday: Carlos Vinicius

En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi.

Kupa sonrası resmi görüşme

Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için kupa sonrasında resmi görüşme yapılacağı belirtildi. Brezilyalı forvet, bu sezon 11 maçta görev aldı.

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17 milyon euroya transfer olmuştu

27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'nde Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrfor alan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti.

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