Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem lig hem de Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için transferde kolları sıvadı. Yahoo Sports adlı haber portalının Fransa edisyonu, bugün takipçileriyle paylaştığı bir haberde Cim Bom'un Senegalli yıldızı Mbaye Diagne'yi bu yaz satacağını ve golcü oyuncunun yerini doldurmak için dünyaca ünlü üç ismi listesine aldığını duyurdu: Mario Balotelli, Andy Carroll ve Radamel Falcao.

Mario Balotelli

Haberde ileri uçta Kostas Mitrgolou'yla rekabete girebilecek isimlerden birinin Olimpik Marsilya ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü Mario Balotelli olduğu ifade edildi. Adı sıklıkla Türk kulüplerinin gündemine gelen 28 yaşındaki futbolcu, devre arasında Nice'ten transfer olduğu Marsilya'da çıktığı 15 maçta 8 kez fileleri sarstı.

Yıldız ismin temsilciliğini yürüten "süper menajer" lakaplı Mino Raiola, oyuncularına bağladığı yüksek maaşlar ve aldığı yüksek komisyon ücretleriyle tanınıyor.





Andy Carroll

7 sezon boyunca formasını giydiği West Ham United'dan dün resmen ayrılan ve bonservisi elinde olan Andy Carroll ise listedeki isimler arasında transfer edilebilme ihtimali en kuvvetli isim olarak göze çarpıyor. Nisan ayında ayak bileğinden sakatlanan ve ameliyat geçiren 30 yaşındaki İngiliz santrfor, son olarak 27 Şubat'ta Manchester City'e 1-0 yenildikleri maçta forma giymişti.





Radamel Falcao

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun ise hâlihazırda kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 39 maçta 16 kez fileleri sarsan ve 2 de asist kaydeden yıldız ismin yıllık brüt maaşı ise L'Equipe'in verilerine göre tam 9 milyon euro. Daha önce de Aslan'ın gündemini meşgul eden Falcao, finansmanı oldukça zor bir transfer olarak göze çarpıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



