Geniş bir transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti’nin peşinde. Kulübünde fazla şans bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, sol kanat, 10 numara ve ileri uçta görev yapabiliyor.

İtalyanlar, Perotti’yi özellikle Terim’in istediğini ve Galatasaray’ın kiralama teklifi yapacağını öne sürdü.

Bu haberi de okudular Galatasaray Felipe Melo'yu gündemine aldı