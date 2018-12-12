Galatasaray'da forvete son aday Diego Perotti

Devre arası forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da gündeme Roma'da forma şansı bulamayan Diego Perotti geldi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 05:58
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Galatasaray'da forvete son aday Diego Perotti

Geniş bir transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti’nin peşinde. Kulübünde fazla şans bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, sol kanat, 10 numara ve ileri uçta görev yapabiliyor.

İtalyanlar, Perotti’yi özellikle Terim’in istediğini ve Galatasaray’ın kiralama teklifi yapacağını öne sürdü.

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