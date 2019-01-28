Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetimin Alan'dan sonraki ilk hedef olarak gördüğü Loic Remy'e Fatih Terim'den ret geldi.

Menajerler aracılığıyla Remy ve kulübü ile görüşen ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Dün sarı kırmızılı yönetim ile toplantıda bir araya gelen Terim'in 32 yaşındaki futbolcuyu, reddettiği öğrenildi.

Slimani'yi gönderip forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin de Remy için nabız yokladığı öğrenildi.

Loic Remy kimdir?

Futbola Loic Remy, futbola Lyon’un ASPTT Lyon takımında başlayan Loic Remy, sonra Olympique Lyonnais Akademik Futbol Takımı’nda futbola devam etti. Burada altı yıl geçiren Loic Remy, 2004 yılında Olympique Lyonnais takımında profesyonel olmuştur. Bu takımda üç yıl geçiren Loic Remy, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens’e kiralık olarak gitmiştir. OGC Nice, Loic Remy’i 2008-2009 sezonunda almış ve Loic Remy, iki yıl içerisinde 26 gol atıp kendini göstererek yurtiçi ve yurtdışı takımların transfer listelerine girmeyi başardı.

Loic Remy, 2010 yılında Olympique de Marseille takımına transfer olup 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık sorunları nedeniyle başlarda oynayamasa da sonrasında ilk 11’in vazgeçilmez ismi olan Loic Remy, 2014 yılı yaz transfer döneminde Chelsea’ya transfer oldu.

Chelsea'de bir süre oynadıktan sonra deneyimli futbolcu Newcastle, QPR ve Crystal Palace'a kiralık gönderildi. Fransız forvet daha sonra ise Chelsea'den bonservisiyle beraber İspanyol kulüp Las Palmas'a transfer oldu. Las Palmas'ın ardından Getafe'nin yolunu tutan Remy, ardından Lille'e transfer oldu. 30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen golcü futbolcunun Lille ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.