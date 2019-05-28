Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşıp, çifte zafer yaşayan Galatasaray, kasada da kazanıyor... Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, uzun yıllar sonra kulübü Sportif A.Ş.’de artıya geçirirken, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını da eksiksiz yerine getirdi. Sarı- Kırmızılılar, sırf şampiyonluk kutlamalarından bile 6.5 milyon TL gelir sağlarken, bunun 1.5 milyon TL’si sponsorlar vasıtasıyla elde edildi.

Esas hedef Katar

Yönetim sponsorluk görüşmelerini sürdürürken, gündemdeki ana konu forma göğüs reklamı. NEF ile anlaşması sona erecek olan Galatasaray, yeni bir sponsor arıyor. Özellikle Katar merkezli önemli firmalarla temas kurulurken, toplamda 4-5 şirketle görüşme yapıldığı öğrenildi. Yönetim, 4 yıldızlı Galatasaray formasında 1 sezon yer almanın bedelini 6 milyon Doolar yani yaklaşık 36 milyon TL olarak belirledi. NEF’in ise formanın farklı bir yerine geçeceği, kolda, sırtta ve şortta yer alması bekleniyor.

Safa Can Konuksever