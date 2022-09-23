Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 7 haftada 11'inde 16 farklı isme görev verdi. Milli arada yardımcılarıyla durum değerlendirmesinde bulunan Buruk, 5 banko belirledi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson ile Abdülkerim ve ön liberoda Torreira'nın formaları garanti. Bu oyunculardan sakatlık ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece vazgeçilmeyecek. İlk 11'in diğer yarısı ise kıyasıya bir rekabete girecek. Fransız sağ bek Leo Dubois, sol bekte Van Aanholt'tan formayı alacak. Orta sahada Oliveira'nın alternatifi olarak Midtsjö görülüyor. Yeni transfer Mata, Mertens'le değişmeli oynayacak. Yunus ve Kerem yerine kenarlarda +3 dikkate alınarak Yusuf Demir ve Rashica tercih edilebilir. Forvette İcardi-Gomis ikilisinden formda olan görev yapacak.

SAVUNMA TAMAM!

7 maçta sadece 5 gol yiyen Galatasaray, takım savunmasını oturttu. Buna karşılık atılan 9 gol yeterli görülmüyor ve teknik heyet ilerleyen haftalarda hücum hattında değişiklikler yapmayı planlıyor. (Sabah)



