Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk'un, Patrick van Aanholt'tan memnun olmadığı biliniyor. Bu nedenle sol bekini güçlendirmek isteyen Cim Bom, İtalya'nın köklü kulübü Milan'dan, Fode Ballo Toure'yi istiyordu.

Bedeli yüksek gelmişti

25 yaşındaki oyuncunun 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ise Cim Bom'a yüksek gelmişti. Aslan, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Kırmızı-Siyahlı kulüp ile son bir görüşme yapacak.

Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı.

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