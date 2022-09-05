Galatasaray'da, Fode Ballo Toure için son yoklama
Sol bek mevkiisini güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Milan'dan, Fode Ballo Toure için girişimlerde bulunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan deviyle bir kez daha pazarlık masasına oturacak.
Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk'un, Patrick van Aanholt'tan memnun olmadığı biliniyor. Bu nedenle sol bekini güçlendirmek isteyen Cim Bom, İtalya'nın köklü kulübü Milan'dan, Fode Ballo Toure'yi istiyordu.
Bedeli yüksek gelmişti
25 yaşındaki oyuncunun 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ise Cim Bom'a yüksek gelmişti. Aslan, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Kırmızı-Siyahlı kulüp ile son bir görüşme yapacak.
Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı.