Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ekibini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duran toplar ve taç atışları için antrenör Sargon Duran'la anlaşan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de bir Alman hocayı Florya'ya getiriyor. 2015-2019 yılları arasında Arsenal'de gözlemcilik yapan, 2019-2021 arasında Leipzig'de çalışan ve son olarak Bayern Münih'te Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan 39 yaşındaki Moritz Volz, artık Galatasaray'da görev alacak.

Futbolculuk kariyerinde sağ bek pozisyonunda Arsenal ve Fulham gibi takımların formasını giyen Volz'un, kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Aynı zamanda UEFA A lisansı sahibi olan Moritz Volz'un, Galatasaray'da rakip analizi, maç izleme gibi görevleri olacağı öğrenildi.