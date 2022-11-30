Cim-Bom, dünü tek antrenmanla tamamlarken, çift kalede kazanan takım zafer pozu verdi. Altyapıdan gelen gençleri de görebilmek için idmana alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları





Galatasaray, 2022 Dünya Kupası dönüşünde 15 Aralık'ta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu maçtan üç gün sonra deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, 4 Ocak'ta Ankaragücü'nü konuk edecek.

Galatasaray bu üç maçın ardından 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FLORYA'NIN YILDIZI

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da, antrenmanların yıldızı Mauro Icardi oldu.





Geçen hafta cuma günü başlayan çalışmalar için İstanbul’a erken gelen ve şu ana kadar tek bir idman dahi kaçırmayan Arjantinli futbolcunun çalışkanlığı takdir topladı.

Antrenmanlarda son derece motive ve formda olduğu aktarılan 29 yaşındaki oyuncunun bu görüntüsü, teknik kadroyu umutlandırdı.

MORALİ BOZUK DEĞİL

Özellikle Mata ile çalışmalarda uyumlu olduğu belirtilen Icardi’nin, çift kalelerde de etkili olduğu belirtildi. PSG’den yaz döneminde kiralanan ünlü futbulcunun, Arjantin Milli Takımı ile Katar’da Dünya Kupası’nda bulunmamasına rağmen herhangi bir moral bozukluğu içinde olmadığı bildirildi.

Lige ara verilmeden önce oynanan Beşiktaş ile Başakşehir maçlarına, golleri ve performansı ile damga vuran Icardi’nin, bu şekilde motive ve hırslı bir çalışma dönemi geçirmesi, gelecek adına da sarı-kırmızılılara ümit aşıladı.





ALTI MAÇTA YEDİ GOLE ETKİ ETTİ

Süper Lig'de bu sezon altı maçta Galatasaray formasını terleten Arjantinli golcü, bu maçlarda dört kez gol sevinci yaşarken, üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Icardi, özellikle Nef Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisi ile deplasmanda 7-0 gibi ezici bir üstünlükle tamamlanan Başakşehir maçlarında gösterdiği performansla alkış almıştı. (Skorer)