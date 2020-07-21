Galatasaray'da Florya zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yöneticiler, birkaç gün içerisinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak transferde yol haritasını bir kez daha görüşecek. Tecrübeli hoca bu toplantıda güncellediği son listeyi yönetime sunacak.

21 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Florya zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yöneticiler, birkaç gün içerisinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak transferde yol haritasını bir kez daha görüşecek. Tecrübeli hoca bu toplantıda güncellediği son listeyi yönetime sunacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...