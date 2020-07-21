Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yöneticiler, birkaç gün içerisinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak transferde yol haritasını bir kez daha görüşecek. Tecrübeli hoca bu toplantıda güncellediği son listeyi yönetime sunacak.