Galatasaray’da Florin Andone şoku

Galatasaray’da Andone şoku... Falcao’nun uzun süreli yokluğunda Fatih hocanın iki kulvarda da sürekli forma verdiği Rumen futbolcu, dünkü maçın henüz başında sakatlık geçirdi. 9. dakikada Junior Morais ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ dizinde problem yaşayan yıldız futbolcu, oyuna devam edemedi. Andone yerini Babel’e bırakırken, tecrübeli santrforun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray teknik heyetinin tek tesellisi ise bu sakatlığını 15 günlük milli araya denk gelmesi. 2 haftalık süreçte Andone’nin Florya’da tedavisi yapılacak ve başarılı forvet büyük ihtimalle Romanya Milli Takımı’nın kadrosundan da çıkartılacak.

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