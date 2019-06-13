Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye ile yollarını ayıran G.Saray, aradığı 8 numarayı İspanya'da buldu. Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, oyuncunun menajerini sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.

Salı günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Banega'nın ve Sevilla'nın şartları masaya yatırıldı. Taraflar arasında bir anlaşma olmazken, G.Saray cephesi Arjantinli yıldıza 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, G.Saray'ın teklifini değerlendirecek.

(Sabah)