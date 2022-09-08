Süper Lig 'de oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan Galatasaray 'da transferin son gününe girilirken hareketli saatler devam ediyor. Dün gece 5 yeni transferi açıklayan Sarı-Kırmızılılar'da sıra ayrılacak futbolculara geldi.

Marcao Sevilla'ya gitti

Okan Buruk'la yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırdı. Aytaç Kara ve Mbaye Diagn'nin sözleşmesi feshedilirken Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a kiralık olarak verildi. 2019'da takıma katılan ve son olarak Fransa'nın Sochaux takımına opsiyonlu olarak kiraya verilen Ozornwafor, Sochaux'ya transfer oldu. Romanya'dan büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan da opsiyonlu kiralama seçeneğiyle Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes ise Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna kattı. La Liga temsilcisi Sevilla da 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.









Taylan ve Emre Kılınç'ın yeni takımı

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ayrılıklar devam edecek!

Galatasaray'da Juan Mata transferi sonrası yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'e 21 yaş altı oyuncu kontenjanından lisans çıkartılacak ancak bu durumda yabancı sayısı 15 oluyor. Bu nedenle Galatasaray Luyindama ile yolları ayırıyor. Deneyimli savunca oyuncusunun Antalyaspor ile anlaştığı ve bugün Akdeniz ekibine imza atacağı belirtiliyor.









Ömer Bayram ve Oğulcan da gidiyor

Sarı-Kırmızılı takımda sol bek Ömer Bayram'ın Eyüpspor'a, Oğulcan Çağlayan'ın da Giresunspor'a gitmesi bekleniyor.

Seferovic takımdan ayrılıyor

Dün gece yaşanan transfer fırtınasının ardından, Aslan'da yaşanması beklenen muhtemel ayrılıklardan biri de Haris Seferovic. İsviçreli forvet Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.









Satın alma opsiyonu var

Benfica'dan transfer edilen Seferovic'in sözleşmesinde "20 maçta en az 45 dakika forma giyerse opsiyon devreye girer" maddesi bulunuyor.









Rusya ya da Yunanistan

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün Seferovic'in Rusya ya da Yunanistan'a transfer olabileceğini iddia etti. İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e AEK'nın talip olduğunu öne sürdü.