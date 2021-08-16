Galatasaray 'da Mustafa Cengiz döneminde menajerlere yüzde 80-90 oranında komisyon veren Galatasaray, Burak Elmas yönetiminde yüzde 10'u üst sınır olarak belirledi. Yeni transferlerde bu konuda titiz davrandı.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Burak Elmas döneminde menajerlere ödenen komisyonlara devrim geldi. Sarı-Kırmızılı kulüpte komisyon bedeli yüzde 10 ile sınırlı olacak.









Elmas'ın menajerlere ödenen komisyonlarla ilgili hassas davranmasının arkasında, Mustafa Cengiz döneminde menajerlere ödenen ve büyük tepki toplayan yüksek komisyonlar etkili oldu.

Sarı-Kırmızılılar'da bunlarla ilgili birçok örneğin bulunması, yeni yönetimi bu konuda tedbir almaya yöneltti.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a katılan Onyekyry için 650 bin Euro ödenirken, menajerine 475 bin Euro verildi. Norveçli defans Omar Elabdellaoui için ise menajere 2 milyon 175 bin Euro ödenecek. Emre Kılınç transferinde ise menajere 1 milyon 50 bin Euro ödendi.

Galatasaray'da bu sezon gerçekleştirdiği hiçbir transferde menajerlik komisyon ücreti yüzde 10'un üzerinde verilmedi.





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