Yaşanan sıcak seçim gündemine rağmen Galatasaray 'da mevcut yönetimin yeni sezon için çalışmaları sürüyor.

Başkan Burak Elmas'ın dün sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışmanı Luis Campos'la bir araya geldiği öğrenildi. Yapılan kritik zirvenin ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğu belirlendi.

GÖRÜŞÜ HEP OLUMSUZDU

Göreve geldiği günden bu yana Domenec Torrent'e olumsuz bakan Luis Campos'un İspanyol hoca için, "Çok iyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın 1. adamı olamaz" ifadesini kullandığı ifade edildi.

Campos'un ayrıca yeni sezon için teknik direktör adayı olarak eski çalışma arkadaşı Leonardo Jardim'in ismini de resmen masaya getirdiği öğrenildi. Son olarak Suudi kulübü Al Hilal'de görev yapan Portekizli hoca 14 Şubat tarihinden bu yana boşta.

Luis Campos'un Monaco'da sportif direktörlük yaptığı dönemde takımın başında olan ve çok önemli başarılara imza atan 47 yaşındaki Jardim'e Başkan Burak Elmas'ın da sıcak baktığı belirtiliyor.

CAMPOS FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Seçim gündemine aldırmadan yeni sezonu planlayan Elmas'ın önümüzdeki günlerde başarılı teknik adama teklif yapabileceği ifade ediliyor. Daha önce Sporting Lizbon, Braga, Beira Mar ve Chaves'te de çalışan Leonardo Jardim'in Luis Campos faktörüyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceği gelen bilgiler arasında. (Takvim)