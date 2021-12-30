Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nda da Denizlispor 'a elenince kıyamet koptu! Karşılaşma sonrası Fatih Terim ve Burak Elmas istifaya davet edilirken ikili dün kritik bir zirve gerçekleştirdi. Söz konusu zirvede alınan kararlar ise ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında dün gerçekleştirilen 1,5 saatlik zirve sonrası tecrübeli çalıştırıcıyla devam kararı alındı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar 5 futbolcuyla yollarını ayırıp 2 de transfer yapacak.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

- Gedson Fernandes dışında maliyetli transfer yapılmayacak.

- Gol sorununu çözme adına mali şartları uygun kiralık forvet takviyesi gündemde.

- Giresunspor ile anlaşılarak kaleci problemi Okan Kocuk'la çözülecek.

- Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk'ün sözleşmeleri feshedilecek.

- Christian Luyindama kiralık olarak gönderilecek.

- Ryan Babel ve DeAndre Yedlin kulüp bulmaları halinde elden çıkartılacak.

- Astronomik teklif gelmedikçe Avrupa düşünülerek Kerem Aktürkoğlu ve Marcao takımda tutulacak.