İdari açıdan ibra olmayan Galatasaray Başkanı ve yönetimi, olayı mahkemeye taşımıştı. Başkan Mustafa Cengiz, 30 adet dava açarak Genel Kurul’da alınan “İbrasızlık” kararındaki yürütmeyi durdurmaya çalışacak. Ancak bunun için 23 Nisan’a kadar vakti var. Eğer bu tarihe kadar karar çıkmazsa, tüzük gereği seçim kararı alınması gerekiyor. Ancak yönetim, belirlenen tarihi geçtikten sonra görevini sürdürmeye devam ederse, Sarı-Kırmızılı camiada ortalık iyice karışacak.

KILIÇLAR ÇEKİLECEK

G.Saray Divan Heyeti de gelişmeleri takip ediyor. Onlar da 23 Nisan’a kadar yönetim başarılı olamazsa mahkemenin yolunu tutacak. Eğer Cengiz ve yönetimi seçim kararı almazsa, hukuki yollarla yönetimi düşürmeye çalışacak. Mustafa Cengiz’in şu andaki planı yürütmeyi durdurduktan sonra sezonun ardından seçime gitmek. Böylece şampiyonluk yarışındaki takımın da konsantresinin bozulmaması planlanıyor. 10 Nisan’daki Divan Kurulu’nda ise kılıçlar çekilecek.

Kaynak: Akşam