Aradığı stoperi Portekiz'de bulan Galatsaray, Chaves'te oynayan Marcao'yu kadrosuna kattı. 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenen 22 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık bir sözleşme yapıldı. Pazartesi günü İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı stoper, yarım sezon için 400 bin euro, diğer yıllar için sırasıyla 700 bin, 750 bin ve 800 bin euro alacak.

Ancak Marcao ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Brezilyalı stoperin geçen sezon Çaykur Rizespor'a 300 bin euro bedelle kiralık olarak önerildiği ancak dönemin teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in bu oyuncuyu istemediği iddia edildi. Bu söylemler gündeme bomba gibi oturdu.

ÇOK SAYIDA OYUNCU ÖNERDİLER

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Timur Yeni "O dönemdeki scout ekibi şu anda görev almıyor. Tüm ekip değişti. Bu iddia ile ilgili bilgimiz yok" diye konuştu. İbrahim Üzülmez ise "O dönemde çok sayıda Portekiz Ligi'nde oyuncuyu takip ediyorduk. Çok sıkı bir şekilde transfer incelemesi yapıyorduk. Marcao'yu ismen hatırlamıyorum. Menajerler çok sayıda oyuncular önermişti. Ancak dediğim gibi bu oyuncuyu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

ANADOLU TAKIMLARI KAÇIRMAZ

İbrahim Üzülmez'in teknik kadrosunda yer alan Ümit Şahin de, "Çaykur Rizespor'da bizim çalıştığımız dönemde bizimle birlikte görev alan scout ekibi hocamız İbrahim Üzülmez'in önüne bu oyuncuyu kesinlikle getirmedi. Portekiz'de oynayan ve bedeli 300 bin euro olan her oyuncuyu Anadolu'da her kulüp alır. O dönem menajerler çok sayıda bize veya yönetime isim veriyorlardı. Hepsini dikkate almak mümkün değil" diye konuştu.

22 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfermarkt verilerine göre 900 bin euroluk piyasa değeri bulunuyor.

Kaynak: Akşam