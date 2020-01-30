"Galatasaray, Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için Drogba ile görüştü" haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı- Kırmızılı yönetim bu haberi yalanlasa da çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede yönetimin planları aktarıldı.

TERİM'LE BÜYÜK GERİLİM YAŞIYOR

Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldı.

Fildişili efsane de teknik adamlığa sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim