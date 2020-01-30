Galatasaray'da flaş iddia! Başkanın oğlu Drogba'ya teklif yaptı!

Galatasaray yönetimi yalanladı ama Başkan Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz'in Didier Drogba ile baş başa görüşerek teknik adamlık teklifi yaptığı öğrenildi.

30 Ocak 2020, Perşembe 07:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da flaş iddia! Başkanın oğlu Drogba'ya teklif yaptı!

"Galatasaray, Fatih Terim sonrası teknik direktörlük için Drogba ile görüştü" haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı- Kırmızılı yönetim bu haberi yalanlasa da çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. 

Alınan bilgilere göre Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede yönetimin planları aktarıldı.

TERİM'LE BÜYÜK GERİLİM YAŞIYOR

Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldı.

Fildişili efsane de teknik adamlığa sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim

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