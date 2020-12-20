BAY geçtiği haftanın ardından eski performansından uzak bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da değişim zamanı geldi. Kazanan 11'in kaybetmesiyle faturayı kesen Fatih hoca, kadroda bazı güncellemeler yapacak.

İlk olarak Emre Akbaba ile Oğulcan Çağlayan'ın kulübeye çekileceği öğrenildi. Bu isimlerin yerine Belhanda forvet arkasına, Etebo da orta sahada Taylan'ın yanında merkeze geçecek. Karagümrük karşısında da hücumu yönlendirme görevini üstlenen Feghouli ise yeniden sağ kanada geçiyor. Emre Kılınç mücadeleye sol açık olarak başlayacak. İleride Diagne görev yapacak.

Luyindama formayı alıyor

Sol bekte mecburen Saracchi, sağ bekte de Omar'ın şans bulması bekleniyor. Linnes de formayı zorlarken, stoperde de zorunlu bir değişiklik yaşanacak. Kırmızı kart cezalısı Marcao'nun yerine Luyindama 11'e dönecek. Savunmanın göbeğinde Donk ile Luyindama'nın oynaması bekleniyor. Kale ise yine Okan'a emanet edilecek.