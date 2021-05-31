Galatasaray'da 12-19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde bugün teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Fatih Terim ile devam etmeyeceğini belirtmişti. Cengiz, Terim'in gelip özür dilemesi halinde yollarına devam edeceklerini ifade etmişti.

Sezon öncesi hazırlıklarının seçimden evvel başlaması durumunda takımın başında kimin yer alacağı merak konusu olurken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Futbolculuk kariyerinde tam 11 sene Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın kısa süreliğine takımın başına geçebileceği öne sürüldü.



