Galatasaray 'da maaşı yüksek oyuncular ile yönetim arasında görüşmeler başladı. Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao ve Sofaiane Feghouli ile özel bir görüşme yaptı. İki futbolcunun kulüpten ayrılması halinde kolaylık yapılacağı iletildi.

Feghouli veto etti

Falcao bu duruma sıcak bakarken, Feghouli'nin kesinlikle ayrılmak istemediğini belirtti. Falcao maaşının belli bir bölümünün ödenmesi durumunda ayrılabileceğini söyledi.

Yönetim bütçe peşinde

Galatasaray yönetimi bu isimlerle yolları ayırarak diğer transferler için bütçe açmak istiyor. Diagne ise 1-2 kulüple görüşme halinde kısa bir süre içinde 5 milyon Euro karşılığında transfer olması bekleniyor…

Yakup Çınar / Fanatik