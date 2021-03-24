Son dakika Galatasaray haberi...Sarı-Kırmızılılar'a geldiği günden bu yana tam anlamıyla beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao uzun süredir ABD ekiplerinin radarındaydı. Özellikle efsane İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami ile Portland Timbers'ın takip ettiği Kolombiyalı oyuncu yaşadığı sık sakatlıklarla gözden düşmüştü. Ancak 35 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki performansı bu ekiplerin iştahını kabarttı.

Yönetim sıcak bakabilir

Son 3 maçta Galatasaray'a 3 gollük katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncu yeniden Amerikalılar'ın ilgisini çekmeyi başardı. Falcao'nun iyi performansını sürdürmesi durumunda bu ekiplerin, Aslan'ın kapısını çalabileceği kaydedildi. Yıllık 5 milyon Euro'luk maliyeti olan yıldız oyuncunun ayrılığına yönetimin de sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

Metin Karabaş



